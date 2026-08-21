Good In The Hood מחיר היום

מחיר Good In The Hood (GOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00465899, עם שינוי של 51.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOOD ל USD הוא $ 0.00465899 לכל GOOD.

Good In The Hood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,842,624, עם היצע במחזור של 824.78M GOOD. ב‑24 השעות האחרונות, GOOD סחר בין $ 0.002979 (נמוך) ל $ 0.00566563 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00566563, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOOD נע ב +11.60% בשעה האחרונה ו +1,671.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71M.

Good In The Hood (GOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M נפח (24 שעות) $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M אספקת מחזור 824.78M 824.78M 824.78M אספקה כוללת 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

שווי השוק הנוכחי של Good In The Hood הוא $ 3.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71M. ההיצע במחזור של GOOD הוא 824.78M, עם היצע כולל של 999999992.5074515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.66M.