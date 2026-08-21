Good Gensler מחיר היום

מחיר Good Gensler (GENSLR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GENSLR ל USD הוא $ 0 לכל GENSLR.

Good Gensler כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,296, עם היצע במחזור של 420.00T GENSLR. ב‑24 השעות האחרונות, GENSLR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GENSLR נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Good Gensler (GENSLR) מידע שוק

שווי שוק $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K אספקת מחזור 420.00T 420.00T 420.00T אספקה כוללת 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Good Gensler הוא $ 60.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GENSLR הוא 420.00T, עם היצע כולל של 420000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.30K.