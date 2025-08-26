Good Game US Dollar (GGUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.99915 $ 0.99915 $ 0.99915 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.99915$ 0.99915 $ 0.99915 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 המחיר הנמוך ביותר $ 0.995379$ 0.995379 $ 0.995379 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Good Game US Dollar (GGUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999514. במהלך 24 השעות האחרונות, GGUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99915 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.995379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Game US Dollar (GGUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M אספקת מחזור 3.69M 3.69M 3.69M אספקה כוללת 3,692,304.243253 3,692,304.243253 3,692,304.243253

שווי השוק הנוכחי של Good Game US Dollar הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGUSD הוא 3.69M, עם היצע כולל של 3692304.243253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.69M.