עוד על GGUSD

GGUSD מידע על מחיר

GGUSD אתר רשמי

GGUSD טוקניומיקה

GGUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Good Game US Dollar סֵמֶל

Good Game US Dollar מחיר (GGUSD)

לא רשום

1 GGUSD ל USDמחיר חי:

$0.999464
$0.999464$0.999464
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Good Game US Dollar (GGUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:45 (UTC+8)

Good Game US Dollar (GGUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.99915
$ 0.99915$ 0.99915
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.99915
$ 0.99915$ 0.99915

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 0.995379
$ 0.995379$ 0.995379

-0.00%

-0.05%

-0.06%

-0.06%

Good Game US Dollar (GGUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999514. במהלך 24 השעות האחרונות, GGUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99915 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.995379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Game US Dollar (GGUSD) מידע שוק

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

--
----

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

3.69M
3.69M 3.69M

3,692,304.243253
3,692,304.243253 3,692,304.243253

שווי השוק הנוכחי של Good Game US Dollar הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGUSD הוא 3.69M, עם היצע כולל של 3692304.243253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.69M.

Good Game US Dollar (GGUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Good Game US Dollarל USDהיה $ -0.0005301997922474.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Game US Dollar ל USDהיה . $ +0.0023993333.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Game US Dollar ל USDהיה $ +0.0001669188.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Good Game US Dollarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005301997922474-0.05%
30 ימים$ +0.0023993333+0.24%
60 ימים$ +0.0001669188+0.02%
90 ימים$ 0--

מה זהGood Game US Dollar (GGUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Good Game US Dollar (GGUSD) משאב

האתר הרשמי

Good Game US Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Good Game US Dollar (GGUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Good Game US Dollar (GGUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Good Game US Dollar.

בדוק את Good Game US Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

GGUSD למטבעות מקומיים

Good Game US Dollar (GGUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Good Game US Dollar (GGUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Good Game US Dollar (GGUSD)

כמה שווה Good Game US Dollar (GGUSD) היום?
החי GGUSDהמחיר ב USD הוא 0.999514 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GGUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של GGUSD ל USD הוא $ 0.999514. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Good Game US Dollar?
שווי השוק של GGUSD הוא $ 3.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GGUSD?
ההיצע במחזור של GGUSD הוא 3.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GGUSD?
‏‏GGUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.003 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GGUSD?
GGUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.995379 USD.
מהו נפח המסחר של GGUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GGUSD הוא -- USD.
האם GGUSD יעלה השנה?
GGUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GGUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:45 (UTC+8)

Good Game US Dollar (GGUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.