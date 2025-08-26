עוד על GONG

GONG מחיר (GONG)

1 GONG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
GONG (GONG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:15:10 (UTC+8)

GONG (GONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.30%

+9.30%

GONG (GONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GONG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GONG (GONG) מידע שוק

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GONG הוא $ 8.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GONG הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34K.

GONG (GONG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GONGל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGONG ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGONG ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GONGל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.44%
60 ימים$ 0+36.58%
90 ימים$ 0--

מה זהGONG (GONG)

Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth.

GONGתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GONG (GONG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GONG (GONG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GONG.

בדוק את GONG תחזית המחיר עכשיו‏!

GONG למטבעות מקומיים

GONG (GONG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GONG (GONG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GONG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GONG (GONG)

כמה שווה GONG (GONG) היום?
החי GONGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GONG ל USD?
המחיר הנוכחי של GONG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GONG?
שווי השוק של GONG הוא $ 8.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GONG?
ההיצע במחזור של GONG הוא 2.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GONG?
‏‏GONG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GONG?
GONG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GONG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GONG הוא -- USD.
האם GONG יעלה השנה?
GONG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GONG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:15:10 (UTC+8)

GONG (GONG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

