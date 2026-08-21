Goldman Sachs xStock מחיר היום

מחיר Goldman Sachs xStock (GSX) בזמן אמת היום הוא $ 1,009.03, עם שינוי של 0.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GSX ל USD הוא $ 1,009.03 לכל GSX.

Goldman Sachs xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 313,737, עם היצע במחזור של 310.93 GSX. ב‑24 השעות האחרונות, GSX סחר בין $ 1,008.95 (נמוך) ל $ 1,016.45 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,549.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 742.57.

ביצועים לטווח קצר, GSX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -2.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 240.21.

Goldman Sachs xStock (GSX) מידע שוק

שווי שוק $ 313.74K$ 313.74K $ 313.74K נפח (24 שעות) $ 240.21$ 240.21 $ 240.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.31M$ 121.31M $ 121.31M אספקת מחזור 310.93 310.93 310.93 אספקה כוללת 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

שווי השוק הנוכחי של Goldman Sachs xStock הוא $ 313.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 240.21. ההיצע במחזור של GSX הוא 310.93, עם היצע כולל של 120224.5900286169. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.31M.