GoldenBoys מחיר היום

מחיר GoldenBoys (GOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.978419, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOLD ל USD הוא $ 0.978419 לכל GOLD.

GoldenBoys כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 978,419, עם היצע במחזור של 1.00M GOLD. ב‑24 השעות האחרונות, GOLD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 47.86, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.827659.

ביצועים לטווח קצר, GOLD נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.32.

GoldenBoys (GOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 978.42K$ 978.42K $ 978.42K נפח (24 שעות) $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 978.42K$ 978.42K $ 978.42K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GoldenBoys הוא $ 978.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.32. ההיצע במחזור של GOLD הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 978.42K.