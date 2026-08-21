Golden Freedom Network 250 מחיר היום

מחיר Golden Freedom Network 250 (GFN250) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GFN250 ל USD הוא $ 0 לכל GFN250.

Golden Freedom Network 250 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,002.67, עם היצע במחזור של 999.99M GFN250. ב‑24 השעות האחרונות, GFN250 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00281366, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GFN250 נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו -34.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Golden Freedom Network 250 (GFN250) מידע שוק

שווי שוק $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,075.408221 999,987,075.408221 999,987,075.408221

שווי השוק הנוכחי של Golden Freedom Network 250 הוא $ 17.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFN250 הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987075.408221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.00K.