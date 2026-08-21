Golden Dragon מחיר היום

מחיר Golden Dragon (GD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00380812, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GD ל USD הוא $ 0.00380812 לכל GD.

Golden Dragon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,213,319, עם היצע במחזור של 1.37B GD. ב‑24 השעות האחרונות, GD סחר בין $ 0.0038067 (נמוך) ל $ 0.00380818 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00380818, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00367325.

ביצועים לטווח קצר, GD נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.34.

Golden Dragon (GD) מידע שוק

שווי שוק $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M נפח (24 שעות) $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M אספקת מחזור 1.37B 1.37B 1.37B אספקה כוללת 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Golden Dragon הוא $ 5.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.34. ההיצע במחזור של GD הוא 1.37B, עם היצע כולל של 1369000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.21M.