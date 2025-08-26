עוד על GDOGE

Golden Doge סֵמֶל

Golden Doge מחיר (GDOGE)

לא רשום

1 GDOGE ל USDמחיר חי:

--
----
-3.30%1D
mexc
USD
Golden Doge (GDOGE) טבלת מחירים חיה
Golden Doge (GDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-3.42%

-2.01%

-2.01%

Golden Doge (GDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDOGE השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Doge (GDOGE) מידע שוק

$ 88.46K
$ 88.46K$ 88.46K

--
----

$ 88.46K
$ 88.46K$ 88.46K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של Golden Doge הוא $ 88.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDOGE הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.46K.

Golden Doge (GDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Golden Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Golden Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.42%
30 ימים$ 0+0.89%
60 ימים$ 0+32.37%
90 ימים$ 0--

מה זהGolden Doge (GDOGE)

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

Golden Doge (GDOGE) משאב

האתר הרשמי

Golden Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Golden Doge (GDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Golden Doge (GDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Golden Doge.

בדוק את Golden Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

GDOGE למטבעות מקומיים

Golden Doge (GDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Golden Doge (GDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Golden Doge (GDOGE)

כמה שווה Golden Doge (GDOGE) היום?
החי GDOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של GDOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Golden Doge?
שווי השוק של GDOGE הוא $ 88.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GDOGE?
ההיצע במחזור של GDOGE הוא 100,000.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GDOGE?
‏‏GDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GDOGE?
GDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GDOGE הוא -- USD.
האם GDOGE יעלה השנה?
GDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
