Golden Bailey (BAILEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.001016
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +0.47%

Golden Bailey (BAILEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAILEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAILEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAILEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Bailey (BAILEY) מידע שוק

שווי שוק $ 44.47K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.47K
אספקת מחזור 990.16M
אספקה כוללת 990,160,875.81

שווי השוק הנוכחי של Golden Bailey הוא $ 44.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAILEY הוא 990.16M, עם היצע כולל של 990160875.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.47K.