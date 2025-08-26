עוד על BAILEY

Golden Bailey סֵמֶל

Golden Bailey מחיר (BAILEY)

1 BAILEY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Golden Bailey (BAILEY) טבלת מחירים חיה
Golden Bailey (BAILEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001016
$ 0.001016$ 0.001016

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.47%

+0.47%

Golden Bailey (BAILEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAILEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAILEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAILEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים.

Golden Bailey (BAILEY) מידע שוק

$ 44.47K
$ 44.47K$ 44.47K

--
----

$ 44.47K
$ 44.47K$ 44.47K

990.16M
990.16M 990.16M

990,160,875.81
990,160,875.81 990,160,875.81

שווי השוק הנוכחי של Golden Bailey הוא $ 44.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAILEY הוא 990.16M, עם היצע כולל של 990160875.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.47K.

Golden Bailey (BAILEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Golden Baileyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Bailey ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Bailey ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Golden Baileyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+19.04%
60 ימים$ 0+61.09%
90 ימים$ 0--

מה זהGolden Bailey (BAILEY)

$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.

Golden Bailey (BAILEY) משאב

האתר הרשמי

Golden Baileyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Golden Bailey (BAILEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Golden Bailey (BAILEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Golden Bailey.

בדוק את Golden Bailey תחזית המחיר עכשיו‏!

BAILEY למטבעות מקומיים

Golden Bailey (BAILEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Golden Bailey (BAILEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAILEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Golden Bailey (BAILEY)

כמה שווה Golden Bailey (BAILEY) היום?
החי BAILEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAILEY ל USD?
המחיר הנוכחי של BAILEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Golden Bailey?
שווי השוק של BAILEY הוא $ 44.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAILEY?
ההיצע במחזור של BAILEY הוא 990.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAILEY?
‏‏BAILEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001016 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAILEY?
BAILEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BAILEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAILEY הוא -- USD.
האם BAILEY יעלה השנה?
BAILEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAILEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
