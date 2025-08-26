Golden Ape (GAPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00149718 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -6.10% שינוי מחיר (7D) -1.72%

Golden Ape (GAPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00149718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAPE השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Ape (GAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.60K אספקת מחזור 933.60M אספקה כוללת 933,604,977.415151

שווי השוק הנוכחי של Golden Ape הוא $ 11.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAPE הוא 933.60M, עם היצע כולל של 933604977.415151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.60K.