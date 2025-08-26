עוד על GAPE

Golden Ape סֵמֶל

Golden Ape מחיר (GAPE)

לא רשום

1 GAPE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Golden Ape (GAPE) טבלת מחירים חיה
Golden Ape (GAPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149718
$ 0.00149718$ 0.00149718

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-6.10%

-1.72%

-1.72%

Golden Ape (GAPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00149718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAPE השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Ape (GAPE) מידע שוק

$ 11.60K
$ 11.60K$ 11.60K

--
----

$ 11.60K
$ 11.60K$ 11.60K

933.60M
933.60M 933.60M

933,604,977.415151
933,604,977.415151 933,604,977.415151

שווי השוק הנוכחי של Golden Ape הוא $ 11.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAPE הוא 933.60M, עם היצע כולל של 933604977.415151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.60K.

Golden Ape (GAPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Golden Apeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Ape ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Ape ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Golden Apeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.10%
30 ימים$ 0-21.03%
60 ימים$ 0+6.69%
90 ימים$ 0--

מה זהGolden Ape (GAPE)

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Golden Ape (GAPE) משאב

האתר הרשמי

Golden Apeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Golden Ape (GAPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Golden Ape (GAPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Golden Ape.

בדוק את Golden Ape תחזית המחיר עכשיו‏!

GAPE למטבעות מקומיים

Golden Ape (GAPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Golden Ape (GAPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Golden Ape (GAPE)

כמה שווה Golden Ape (GAPE) היום?
החי GAPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAPE ל USD?
המחיר הנוכחי של GAPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Golden Ape?
שווי השוק של GAPE הוא $ 11.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAPE?
ההיצע במחזור של GAPE הוא 933.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAPE?
‏‏GAPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00149718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAPE?
GAPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GAPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAPE הוא -- USD.
האם GAPE יעלה השנה?
GAPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.