Golden Age סֵמֶל

Golden Age מחיר (GOLDEN)

לא רשום

1 GOLDEN ל USDמחיר חי:

--
----
-1.70%1D
USD
Golden Age (GOLDEN) טבלת מחירים חיה
Golden Age (GOLDEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00004912
$ 0.00004912$ 0.00004912
24 שעות נמוך
$ 0.00005065
$ 0.00005065$ 0.00005065
גבוה 24 שעות

$ 0.00004912
$ 0.00004912$ 0.00004912

$ 0.00005065
$ 0.00005065$ 0.00005065

$ 0.0014933
$ 0.0014933$ 0.0014933

$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558

--

-1.75%

+8.92%

+8.92%

Golden Age (GOLDEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004949. במהלך 24 השעות האחרונות, GOLDEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004912 לבין שיא של $ 0.00005065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOLDENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014933, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002558.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOLDEN השתנה ב-1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Age (GOLDEN) מידע שוק

$ 49.43K
$ 49.43K$ 49.43K

--
----

$ 49.43K
$ 49.43K$ 49.43K

998.78M
998.78M 998.78M

998,776,778.60879
998,776,778.60879 998,776,778.60879

שווי השוק הנוכחי של Golden Age הוא $ 49.43K, עם היצע במחזור של GOLDEN הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998776778.60879. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.43K.

Golden Age (GOLDEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Golden Ageל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Age ל USDהיה . $ -0.0000096761.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Age ל USDהיה $ +0.0000357976.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Golden Ageל USDהיה $ +0.00000496308724322765.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.75%
30 ימים$ -0.0000096761-19.55%
60 ימים$ +0.0000357976+72.33%
90 ימים$ +0.00000496308724322765+11.15%

מה זהGolden Age (GOLDEN)

This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Golden Age (GOLDEN) משאב

האתר הרשמי

Golden Ageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Golden Age (GOLDEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Golden Age (GOLDEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Golden Age.

בדוק את Golden Age תחזית המחיר עכשיו‏!

GOLDEN למטבעות מקומיים

Golden Age (GOLDEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Golden Age (GOLDEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOLDEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Golden Age (GOLDEN)

כמה שווה Golden Age (GOLDEN) היום?
החי GOLDENהמחיר ב USD הוא 0.00004949 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOLDEN ל USD?
המחיר הנוכחי של GOLDEN ל USD הוא $ 0.00004949. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Golden Age?
שווי השוק של GOLDEN הוא $ 49.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOLDEN?
ההיצע במחזור של GOLDEN הוא 998.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOLDEN?
‏‏GOLDEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0014933 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOLDEN?
GOLDEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00002558 USD.
מהו נפח המסחר של GOLDEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOLDEN הוא -- USD.
האם GOLDEN יעלה השנה?
GOLDEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOLDEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.