Gold xStock מחיר היום

מחיר Gold xStock (GLDX) בזמן אמת היום הוא $ 371.63, עם שינוי של 0.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLDX ל USD הוא $ 371.63 לכל GLDX.

Gold xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,026,618, עם היצע במחזור של 8.14K GLDX. ב‑24 השעות האחרונות, GLDX סחר בין $ 371.48 (נמוך) ל $ 382.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,340.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 300.95.

ביצועים לטווח קצר, GLDX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gold xStock (GLDX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M אספקת מחזור 8.14K 8.14K 8.14K אספקה כוללת 29,899.96248105 29,899.96248105 29,899.96248105

