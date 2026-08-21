Gold Reserve מחיר היום

מחיר Gold Reserve (GOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOR ל USD הוא $ 0 לכל GOR.

Gold Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,821, עם היצע במחזור של 417.34M GOR. ב‑24 השעות האחרונות, GOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0023469, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOR נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו +14.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gold Reserve (GOR) מידע שוק

שווי שוק $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.42K$ 95.42K $ 95.42K אספקת מחזור 417.34M 417.34M 417.34M אספקה כוללת 417,336,960.97913367 417,336,960.97913367 417,336,960.97913367

שווי השוק הנוכחי של Gold Reserve הוא $ 39.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOR הוא 417.34M, עם היצע כולל של 417336960.97913367. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.42K.