Gold Fever Native Gold מחיר היום

מחיר Gold Fever Native Gold (NGL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NGL ל USD הוא $ 0 לכל NGL.

Gold Fever Native Gold כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,545, עם היצע במחזור של 70.99M NGL. ב‑24 השעות האחרונות, NGL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NGL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.03.

Gold Fever Native Gold (NGL) מידע שוק

שווי שוק $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K נפח (24 שעות) $ 10.03$ 10.03 $ 10.03 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K אספקת מחזור 70.99M 70.99M 70.99M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gold Fever Native Gold הוא $ 68.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.03. ההיצע במחזור של NGL הוא 70.99M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.10K.