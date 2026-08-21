Going Parabolic Coin מחיר היום

מחיר Going Parabolic Coin (GPC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPC ל USD הוא $ 0 לכל GPC.

Going Parabolic Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 301,470, עם היצע במחזור של 999.49M GPC. ב‑24 השעות האחרונות, GPC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GPC נע ב -1.27% בשעה האחרונה ו -20.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.50K.

Going Parabolic Coin (GPC) מידע שוק

שווי שוק $ 301.47K$ 301.47K $ 301.47K נפח (24 שעות) $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.47K$ 301.47K $ 301.47K אספקת מחזור 999.49M 999.49M 999.49M אספקה כוללת 999,485,871.962135 999,485,871.962135 999,485,871.962135

שווי השוק הנוכחי של Going Parabolic Coin הוא $ 301.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.50K. ההיצע במחזור של GPC הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999485871.962135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.47K.