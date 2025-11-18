GoHost מחיר היום

מחיר GoHost (GOHOST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00481493, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOHOST ל USD הוא $ 0.00481493 לכל GOHOST.

GoHost כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,814.93, עם היצע במחזור של 1.00M GOHOST. ב‑24 השעות האחרונות, GOHOST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.164158, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00465019.

ביצועים לטווח קצר, GOHOST נע ב -- בשעה האחרונה ו -8.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GoHost (GOHOST) מידע שוק

שווי שוק $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

