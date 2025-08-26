Godcoin (GOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00499554 גבוה 24 שעות $ 0.03138614 שיא כל הזמנים $ 0.137882 המחיר הנמוך ביותר $ 0.004312 שינוי מחיר (שעה אחת) +9.69% שינוי מחיר (1D) +143.67% שינוי מחיר (7D) +158.97%

Godcoin (GOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01251103. במהלך 24 השעות האחרונות, GOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00499554 לבין שיא של $ 0.03138614, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.137882, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004312.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOD השתנה ב +9.69% במהלך השעה האחרונה, +143.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+158.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Godcoin (GOD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.73M אספקת מחזור 89.90M אספקה כוללת 777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Godcoin הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOD הוא 89.90M, עם היצע כולל של 777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.73M.