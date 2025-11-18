God The Dog מחיר היום

מחיר God The Dog (GOD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOD ל USD הוא -- לכל GOD.

God The Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 564,771, עם היצע במחזור של 991.33M GOD. ב‑24 השעות האחרונות, GOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00932323, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOD נע ב +1.10% בשעה האחרונה ו -40.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

God The Dog (GOD) מידע שוק

שווי שוק $ 564.77K$ 564.77K $ 564.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 564.77K$ 564.77K $ 564.77K אספקת מחזור 991.33M 991.33M 991.33M אספקה כוללת 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

