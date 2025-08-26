goblintown (GOBLINTOWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.37% שינוי מחיר (7D) +5.37%

goblintown (GOBLINTOWN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOBLINTOWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOBLINTOWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOBLINTOWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

goblintown (GOBLINTOWN) מידע שוק

שווי שוק $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K אספקת מחזור 984.41M 984.41M 984.41M אספקה כוללת 984,407,051.0 984,407,051.0 984,407,051.0

שווי השוק הנוכחי של goblintown הוא $ 18.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOBLINTOWN הוא 984.41M, עם היצע כולל של 984407051.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.96K.