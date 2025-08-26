עוד על POPGOAT

Goatseus Poppimus סֵמֶל

Goatseus Poppimus מחיר (POPGOAT)

לא רשום

1 POPGOAT ל USDמחיר חי:

--
----
-3.50%1D
USD
Goatseus Poppimus (POPGOAT) טבלת מחירים חיה
Goatseus Poppimus (POPGOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372407
$ 0.00372407$ 0.00372407

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-3.97%

-9.74%

-9.74%

Goatseus Poppimus (POPGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPGOAT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goatseus Poppimus (POPGOAT) מידע שוק

$ 18.47K
$ 18.47K$ 18.47K

--
----

$ 18.47K
$ 18.47K$ 18.47K

998.03M
998.03M 998.03M

998,032,190.328867
998,032,190.328867 998,032,190.328867

שווי השוק הנוכחי של Goatseus Poppimus הוא $ 18.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPGOAT הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998032190.328867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.47K.

Goatseus Poppimus (POPGOAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goatseus Poppimusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatseus Poppimus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatseus Poppimus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goatseus Poppimusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.97%
30 ימים$ 0-12.11%
60 ימים$ 0+14.69%
90 ימים$ 0--

מה זהGoatseus Poppimus (POPGOAT)

🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀

Goatseus Poppimus (POPGOAT) משאב

האתר הרשמי

Goatseus Poppimusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Goatseus Poppimus (POPGOAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goatseus Poppimus (POPGOAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goatseus Poppimus.

בדוק את Goatseus Poppimus תחזית המחיר עכשיו‏!

POPGOAT למטבעות מקומיים

Goatseus Poppimus (POPGOAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goatseus Poppimus (POPGOAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPGOAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goatseus Poppimus (POPGOAT)

כמה שווה Goatseus Poppimus (POPGOAT) היום?
החי POPGOATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPGOAT ל USD?
המחיר הנוכחי של POPGOAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goatseus Poppimus?
שווי השוק של POPGOAT הוא $ 18.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPGOAT?
ההיצע במחזור של POPGOAT הוא 998.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPGOAT?
‏‏POPGOAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00372407 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPGOAT?
POPGOAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POPGOAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPGOAT הוא -- USD.
האם POPGOAT יעלה השנה?
POPGOAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPGOAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
