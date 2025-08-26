Goatseus Poppimus מחיר (POPGOAT)
Goatseus Poppimus (POPGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPGOAT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Goatseus Poppimus הוא $ 18.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPGOAT הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998032190.328867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.47K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Goatseus Poppimusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatseus Poppimus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatseus Poppimus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goatseus Poppimusל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.97%
|30 ימים
|$ 0
|-12.11%
|60 ימים
|$ 0
|+14.69%
|90 ימים
|$ 0
|--
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
