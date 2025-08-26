Goatseus Poppimus (POPGOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00372407$ 0.00372407 $ 0.00372407 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -3.97% שינוי מחיר (7D) -9.74% שינוי מחיר (7D) -9.74%

Goatseus Poppimus (POPGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPGOAT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goatseus Poppimus (POPGOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K אספקת מחזור 998.03M 998.03M 998.03M אספקה כוללת 998,032,190.328867 998,032,190.328867 998,032,190.328867

שווי השוק הנוכחי של Goatseus Poppimus הוא $ 18.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPGOAT הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998032190.328867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.47K.