goatseglebe (GLEBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.54% שינוי מחיר (7D) +1.54%

goatseglebe (GLEBE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLEBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLEBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLEBE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

goatseglebe (GLEBE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K אספקת מחזור 993.91M 993.91M 993.91M אספקה כוללת 993,905,715.389957 993,905,715.389957 993,905,715.389957

שווי השוק הנוכחי של goatseglebe הוא $ 11.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLEBE הוא 993.91M, עם היצע כולל של 993905715.389957. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.32K.