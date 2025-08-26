Goatse Forest Rave (GFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151578$ 0.00151578 $ 0.00151578 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -11.64% שינוי מחיר (7D) +3.89% שינוי מחיר (7D) +3.89%

Goatse Forest Rave (GFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151578, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFR השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goatse Forest Rave (GFR) מידע שוק

שווי שוק $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,750,963.987774 999,750,963.987774 999,750,963.987774

שווי השוק הנוכחי של Goatse Forest Rave הוא $ 19.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFR הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999750963.987774. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.38K.