Goatse Forest Rave סֵמֶל

Goatse Forest Rave מחיר (GFR)

לא רשום

1 GFR ל USDמחיר חי:

--
----
-11.60%1D
mexc
USD
Goatse Forest Rave (GFR) טבלת מחירים חיה
Goatse Forest Rave (GFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151578
$ 0.00151578$ 0.00151578

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

-11.64%

+3.89%

+3.89%

Goatse Forest Rave (GFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151578, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFR השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goatse Forest Rave (GFR) מידע שוק

$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K

--
----

$ 19.38K
$ 19.38K$ 19.38K

999.75M
999.75M 999.75M

999,750,963.987774
999,750,963.987774 999,750,963.987774

שווי השוק הנוכחי של Goatse Forest Rave הוא $ 19.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFR הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999750963.987774. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.38K.

Goatse Forest Rave (GFR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goatse Forest Raveל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatse Forest Rave ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoatse Forest Rave ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goatse Forest Raveל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.64%
30 ימים$ 0-23.42%
60 ימים$ 0-5.93%
90 ימים$ 0--

מה זהGoatse Forest Rave (GFR)

Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

Goatse Forest Rave (GFR) משאב

האתר הרשמי

Goatse Forest Raveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Goatse Forest Rave (GFR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goatse Forest Rave (GFR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goatse Forest Rave.

בדוק את Goatse Forest Rave תחזית המחיר עכשיו‏!

GFR למטבעות מקומיים

Goatse Forest Rave (GFR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goatse Forest Rave (GFR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GFR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goatse Forest Rave (GFR)

כמה שווה Goatse Forest Rave (GFR) היום?
החי GFRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GFR ל USD?
המחיר הנוכחי של GFR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goatse Forest Rave?
שווי השוק של GFR הוא $ 19.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GFR?
ההיצע במחזור של GFR הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GFR?
‏‏GFR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00151578 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GFR?
GFR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GFR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GFR הוא -- USD.
האם GFR יעלה השנה?
GFR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GFR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
