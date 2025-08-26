עוד על GOA

GOA מידע על מחיר

GOA אתר רשמי

GOA טוקניומיקה

GOA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Goat Protocol סֵמֶל

Goat Protocol מחיר (GOA)

לא רשום

1 GOA ל USDמחיר חי:

$0.673279
$0.673279$0.673279
-6.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Goat Protocol (GOA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:59 (UTC+8)

Goat Protocol (GOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.669423
$ 0.669423$ 0.669423
24 שעות נמוך
$ 0.724394
$ 0.724394$ 0.724394
גבוה 24 שעות

$ 0.669423
$ 0.669423$ 0.669423

$ 0.724394
$ 0.724394$ 0.724394

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

$ 0.490456
$ 0.490456$ 0.490456

--

-6.43%

-4.30%

-4.30%

Goat Protocol (GOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.673279. במהלך 24 השעות האחרונות, GOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.669423 לבין שיא של $ 0.724394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.490456.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goat Protocol (GOA) מידע שוק

$ 292.88K
$ 292.88K$ 292.88K

--
----

$ 673.28K
$ 673.28K$ 673.28K

435.00K
435.00K 435.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Goat Protocol הוא $ 292.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOA הוא 435.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 673.28K.

Goat Protocol (GOA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goat Protocolל USDהיה $ -0.0463351934161058.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoat Protocol ל USDהיה . $ +0.1028136083.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoat Protocol ל USDהיה $ +0.2149427722.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goat Protocolל USDהיה $ -0.3230178262095933.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0463351934161058-6.43%
30 ימים$ +0.1028136083+15.27%
60 ימים$ +0.2149427722+31.92%
90 ימים$ -0.3230178262095933-32.42%

מה זהGoat Protocol (GOA)

Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Goat Protocol (GOA) משאב

האתר הרשמי

Goat Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Goat Protocol (GOA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goat Protocol (GOA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goat Protocol.

בדוק את Goat Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

GOA למטבעות מקומיים

Goat Protocol (GOA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goat Protocol (GOA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goat Protocol (GOA)

כמה שווה Goat Protocol (GOA) היום?
החי GOAהמחיר ב USD הוא 0.673279 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOA ל USD?
המחיר הנוכחי של GOA ל USD הוא $ 0.673279. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goat Protocol?
שווי השוק של GOA הוא $ 292.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOA?
ההיצע במחזור של GOA הוא 435.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOA?
‏‏GOA השיג מחיר שיא (ATH) של 3.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOA?
GOA ‏‏רשם מחירATL של 0.490456 USD.
מהו נפח המסחר של GOA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOA הוא -- USD.
האם GOA יעלה השנה?
GOA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:59 (UTC+8)

Goat Protocol (GOA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.