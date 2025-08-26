Goat Protocol (GOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.669423 $ 0.669423 $ 0.669423 24 שעות נמוך $ 0.724394 $ 0.724394 $ 0.724394 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.669423$ 0.669423 $ 0.669423 גבוה 24 שעות $ 0.724394$ 0.724394 $ 0.724394 שיא כל הזמנים $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.490456$ 0.490456 $ 0.490456 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) -4.30% שינוי מחיר (7D) -4.30%

Goat Protocol (GOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.673279. במהלך 24 השעות האחרונות, GOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.669423 לבין שיא של $ 0.724394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.490456.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goat Protocol (GOA) מידע שוק

שווי שוק $ 292.88K$ 292.88K $ 292.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 673.28K$ 673.28K $ 673.28K אספקת מחזור 435.00K 435.00K 435.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Goat Protocol הוא $ 292.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOA הוא 435.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 673.28K.