עוד על GGAINS

GGAINS מידע על מחיר

GGAINS אתר רשמי

GGAINS טוקניומיקה

GGAINS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GOAT GAINS סֵמֶל

GOAT GAINS מחיר (GGAINS)

לא רשום

1 GGAINS ל USDמחיר חי:

--
----
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GOAT GAINS (GGAINS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:14:19 (UTC+8)

GOAT GAINS (GGAINS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105
24 שעות נמוך
$ 0.00001152
$ 0.00001152$ 0.00001152
גבוה 24 שעות

$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105

$ 0.00001152
$ 0.00001152$ 0.00001152

$ 0.00064426
$ 0.00064426$ 0.00064426

$ 0.00000541
$ 0.00000541$ 0.00000541

+0.20%

-6.28%

-6.50%

-6.50%

GOAT GAINS (GGAINS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000107. במהלך 24 השעות האחרונות, GGAINS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000105 לבין שיא של $ 0.00001152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGAINSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00064426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGAINS השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOAT GAINS (GGAINS) מידע שוק

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

--
----

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

998.85M
998.85M 998.85M

998,852,630.701849
998,852,630.701849 998,852,630.701849

שווי השוק הנוכחי של GOAT GAINS הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGAINS הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998852630.701849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.

GOAT GAINS (GGAINS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GOAT GAINSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOAT GAINS ל USDהיה . $ +0.0000037787.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOAT GAINS ל USDהיה $ +0.0000056275.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GOAT GAINSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.28%
30 ימים$ +0.0000037787+35.32%
60 ימים$ +0.0000056275+52.59%
90 ימים$ 0--

מה זהGOAT GAINS (GGAINS)

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GOAT GAINS (GGAINS) משאב

האתר הרשמי

GOAT GAINSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GOAT GAINS (GGAINS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GOAT GAINS (GGAINS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GOAT GAINS.

בדוק את GOAT GAINS תחזית המחיר עכשיו‏!

GGAINS למטבעות מקומיים

GOAT GAINS (GGAINS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GOAT GAINS (GGAINS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGAINS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GOAT GAINS (GGAINS)

כמה שווה GOAT GAINS (GGAINS) היום?
החי GGAINSהמחיר ב USD הוא 0.0000107 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GGAINS ל USD?
המחיר הנוכחי של GGAINS ל USD הוא $ 0.0000107. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GOAT GAINS?
שווי השוק של GGAINS הוא $ 10.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GGAINS?
ההיצע במחזור של GGAINS הוא 998.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GGAINS?
‏‏GGAINS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00064426 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GGAINS?
GGAINS ‏‏רשם מחירATL של 0.00000541 USD.
מהו נפח המסחר של GGAINS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GGAINS הוא -- USD.
האם GGAINS יעלה השנה?
GGAINS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GGAINS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:14:19 (UTC+8)

GOAT GAINS (GGAINS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.