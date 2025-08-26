GOAT GAINS (GGAINS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000105 $ 0.0000105 $ 0.0000105 24 שעות נמוך $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000105$ 0.0000105 $ 0.0000105 גבוה 24 שעות $ 0.00001152$ 0.00001152 $ 0.00001152 שיא כל הזמנים $ 0.00064426$ 0.00064426 $ 0.00064426 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000541$ 0.00000541 $ 0.00000541 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) -6.50% שינוי מחיר (7D) -6.50%

GOAT GAINS (GGAINS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000107. במהלך 24 השעות האחרונות, GGAINS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000105 לבין שיא של $ 0.00001152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGAINSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00064426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGAINS השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOAT GAINS (GGAINS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K אספקת מחזור 998.85M 998.85M 998.85M אספקה כוללת 998,852,630.701849 998,852,630.701849 998,852,630.701849

שווי השוק הנוכחי של GOAT GAINS הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGAINS הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998852630.701849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.