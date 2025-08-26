GoAsk (ASK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0100893$ 0.0100893 $ 0.0100893 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.48% שינוי מחיר (7D) +6.35% שינוי מחיר (7D) +6.35%

GoAsk (ASK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0100893, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoAsk (ASK) מידע שוק

שווי שוק $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GoAsk הוא $ 12.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.91K.