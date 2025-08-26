עוד על GMEOW

gmeow cat סֵמֶל

gmeow cat מחיר (GMEOW)

1 GMEOW ל USDמחיר חי:

-8.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
gmeow cat (GMEOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:31:14 (UTC+8)

gmeow cat (GMEOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00432846
$ 0.00432846$ 0.00432846

$ 0
$ 0$ 0

-8.58%

+13.37%

+13.37%

gmeow cat (GMEOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GMEOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMEOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00432846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMEOW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gmeow cat (GMEOW) מידע שוק

$ 35.93K
$ 35.93K$ 35.93K

$ 35.93K
$ 35.93K$ 35.93K

997.66M
997.66M 997.66M

997,664,785.0
997,664,785.0 997,664,785.0

שווי השוק הנוכחי של gmeow cat הוא $ 35.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMEOW הוא 997.66M, עם היצע כולל של 997664785.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.93K.

gmeow cat (GMEOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של gmeow catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgmeow cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgmeow cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של gmeow catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.58%
30 ימים$ 0-35.94%
60 ימים$ 0+6.46%
90 ימים$ 0--

מה זהgmeow cat (GMEOW)

Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

gmeow cat (GMEOW) משאב

האתר הרשמי

gmeow catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה gmeow cat (GMEOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות gmeow cat (GMEOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור gmeow cat.

בדוק את gmeow cat תחזית המחיר עכשיו‏!

GMEOW למטבעות מקומיים

gmeow cat (GMEOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של gmeow cat (GMEOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMEOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על gmeow cat (GMEOW)

כמה שווה gmeow cat (GMEOW) היום?
החי GMEOWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMEOW ל USD?
המחיר הנוכחי של GMEOW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של gmeow cat?
שווי השוק של GMEOW הוא $ 35.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMEOW?
ההיצע במחזור של GMEOW הוא 997.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMEOW?
‏‏GMEOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00432846 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMEOW?
GMEOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GMEOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMEOW הוא -- USD.
האם GMEOW יעלה השנה?
GMEOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMEOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:31:14 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.