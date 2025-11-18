GMEOW מחיר היום

מחיר GMEOW (GMEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00354139, עם שינוי של 3.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMEOW ל USD הוא $ 0.00354139 לכל GMEOW.

GMEOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,541,394, עם היצע במחזור של 1.00B GMEOW. ב‑24 השעות האחרונות, GMEOW סחר בין $ 0.00338119 (נמוך) ל $ 0.00369213 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.038489, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00338119.

ביצועים לטווח קצר, GMEOW נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -17.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GMEOW (GMEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GMEOW הוא $ 3.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMEOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.54M.