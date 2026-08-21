Gluteus Maximus by Virtuals מחיר היום

מחיר Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLUTEU ל USD הוא $ 0 לכל GLUTEU.

Gluteus Maximus by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,106, עם היצע במחזור של 1.00B GLUTEU. ב‑24 השעות האחרונות, GLUTEU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01232749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GLUTEU נע ב -1.79% בשעה האחרונה ו +18.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 693.50.

Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) מידע שוק

שווי שוק $ 166.11K$ 166.11K $ 166.11K נפח (24 שעות) $ 693.50$ 693.50 $ 693.50 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.11K$ 166.11K $ 166.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gluteus Maximus by Virtuals הוא $ 166.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 693.50. ההיצע במחזור של GLUTEU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.11K.