GLOOM (GLOOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00026149$ 0.00026149 $ 0.00026149 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000523$ 0.00000523 $ 0.00000523 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.21% שינוי מחיר (7D) +2.21%

GLOOM (GLOOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000062. במהלך 24 השעות האחרונות, GLOOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLOOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00026149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLOOM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GLOOM (GLOOM) מידע שוק

שווי שוק $ 4.41K$ 4.41K $ 4.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K אספקת מחזור 711.06M 711.06M 711.06M אספקה כוללת 946,553,913.2195251 946,553,913.2195251 946,553,913.2195251

שווי השוק הנוכחי של GLOOM הוא $ 4.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLOOM הוא 711.06M, עם היצע כולל של 946553913.2195251. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.87K.