Global X Copper Miners xStock מחיר היום

מחיר Global X Copper Miners xStock (COPXX) בזמן אמת היום הוא $ 91.91, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPXX ל USD הוא $ 91.91 לכל COPXX.

Global X Copper Miners xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 410,028, עם היצע במחזור של 4.46K COPXX. ב‑24 השעות האחרונות, COPXX סחר בין $ 88.78 (נמוך) ל $ 91.91 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 91.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 72.38.

ביצועים לטווח קצר, COPXX נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +6.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.78K.

Global X Copper Miners xStock (COPXX) מידע שוק

שווי שוק $ 410.03K$ 410.03K $ 410.03K נפח (24 שעות) $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.48M$ 93.48M $ 93.48M אספקת מחזור 4.46K 4.46K 4.46K אספקה כוללת 1,017,153.956257924 1,017,153.956257924 1,017,153.956257924

שווי השוק הנוכחי של Global X Copper Miners xStock הוא $ 410.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.78K. ההיצע במחזור של COPXX הוא 4.46K, עם היצע כולל של 1017153.956257924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.48M.