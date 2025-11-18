GLOBAL MONEY SUPPLY מחיר היום

מחיר GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002465, עם שינוי של 2.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ M2 ל USD הוא $ 0.00002465 לכל M2.

GLOBAL MONEY SUPPLY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,647, עם היצע במחזור של 999.82M M2. ב‑24 השעות האחרונות, M2 סחר בין $ 0.00002327 (נמוך) ל $ 0.0000319 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00092394, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002327.

ביצועים לטווח קצר, M2 נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -14.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) מידע שוק

שווי שוק $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,817,029.542401 999,817,029.542401 999,817,029.542401

שווי השוק הנוכחי של GLOBAL MONEY SUPPLY הוא $ 24.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של M2 הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999817029.542401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.65K.