עוד על GCR

GCR מידע על מחיר

GCR אתר רשמי

GCR טוקניומיקה

GCR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Global Coin Research סֵמֶל

Global Coin Research מחיר (GCR)

לא רשום

1 GCR ל USDמחיר חי:

$0.128019
$0.128019$0.128019
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Global Coin Research (GCR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:01 (UTC+8)

Global Coin Research (GCR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

$ 0.128019
$ 0.128019$ 0.128019

--

--

-0.92%

-0.92%

Global Coin Research (GCR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.128019. במהלך 24 השעות האחרונות, GCR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.128019.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Global Coin Research (GCR) מידע שוק

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Global Coin Research הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCR הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.28M.

Global Coin Research (GCR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Global Coin Researchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlobal Coin Research ל USDהיה . $ -0.0104286965.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlobal Coin Research ל USDהיה $ -0.0129799616.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Global Coin Researchל USDהיה $ -0.02844485032489685.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0104286965-8.14%
60 ימים$ -0.0129799616-10.13%
90 ימים$ -0.02844485032489685-18.17%

מה זהGlobal Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Global Coin Research (GCR) משאב

האתר הרשמי

Global Coin Researchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Global Coin Research (GCR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Global Coin Research (GCR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Global Coin Research.

בדוק את Global Coin Research תחזית המחיר עכשיו‏!

GCR למטבעות מקומיים

Global Coin Research (GCR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Global Coin Research (GCR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GCR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Global Coin Research (GCR)

כמה שווה Global Coin Research (GCR) היום?
החי GCRהמחיר ב USD הוא 0.128019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GCR ל USD?
המחיר הנוכחי של GCR ל USD הוא $ 0.128019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Global Coin Research?
שווי השוק של GCR הוא $ 1.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GCR?
ההיצע במחזור של GCR הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GCR?
‏‏GCR השיג מחיר שיא (ATH) של 13.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GCR?
GCR ‏‏רשם מחירATL של 0.128019 USD.
מהו נפח המסחר של GCR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GCR הוא -- USD.
האם GCR יעלה השנה?
GCR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GCR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:01 (UTC+8)

Global Coin Research (GCR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.