Global Coin Research (GCR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.128019$ 0.128019 $ 0.128019 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.92% שינוי מחיר (7D) -0.92%

Global Coin Research (GCR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.128019. במהלך 24 השעות האחרונות, GCR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.128019.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Global Coin Research (GCR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Global Coin Research הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCR הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.28M.