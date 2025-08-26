Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00326115$ 0.00326115 $ 0.00326115 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -3.25% שינוי מחיר (7D) +6.36% שינוי מחיר (7D) +6.36%

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GREMLINAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREMLINAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00326115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREMLINAI השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) מידע שוק

שווי שוק $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K אספקת מחזור 984.61M 984.61M 984.61M אספקה כוללת 984,606,735.596687 984,606,735.596687 984,606,735.596687

שווי השוק הנוכחי של Glitch Gremlin AI הוא $ 17.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREMLINAI הוא 984.61M, עם היצע כולל של 984606735.596687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.65K.