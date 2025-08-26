עוד על GREMLINAI

Glitch Gremlin AI סֵמֶל

Glitch Gremlin AI מחיר (GREMLINAI)

1 GREMLINAI ל USDמחיר חי:

-3.20%1D
Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:31:10 (UTC+8)

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00326115
$ 0.00326115$ 0.00326115

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-3.25%

+6.36%

+6.36%

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GREMLINAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREMLINAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00326115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREMLINAI השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) מידע שוק

$ 17.65K
$ 17.65K$ 17.65K

$ 17.65K
$ 17.65K$ 17.65K

984.61M
984.61M 984.61M

984,606,735.596687
984,606,735.596687 984,606,735.596687

שווי השוק הנוכחי של Glitch Gremlin AI הוא $ 17.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREMLINAI הוא 984.61M, עם היצע כולל של 984606735.596687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.65K.

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Glitch Gremlin AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlitch Gremlin AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlitch Gremlin AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Glitch Gremlin AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.25%
30 ימים$ 0+5.37%
60 ימים$ 0+14.67%
90 ימים$ 0--

מה זהGlitch Gremlin AI (GREMLINAI)

$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) משאב

Glitch Gremlin AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Glitch Gremlin AI.

בדוק את Glitch Gremlin AI תחזית המחיר עכשיו‏!

GREMLINAI למטבעות מקומיים

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GREMLINAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

כמה שווה Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) היום?
החי GREMLINAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GREMLINAI ל USD?
המחיר הנוכחי של GREMLINAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Glitch Gremlin AI?
שווי השוק של GREMLINAI הוא $ 17.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GREMLINAI?
ההיצע במחזור של GREMLINAI הוא 984.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GREMLINAI?
‏‏GREMLINAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00326115 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GREMLINAI?
GREMLINAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GREMLINAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GREMLINAI הוא -- USD.
האם GREMLINAI יעלה השנה?
GREMLINAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GREMLINAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:31:10 (UTC+8)

