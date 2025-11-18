Glif Staked ICNT מחיר היום

מחיר Glif Staked ICNT (STICNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.303561, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STICNT ל USD הוא $ 0.303561 לכל STICNT.

Glif Staked ICNT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 421,447, עם היצע במחזור של 1.39M STICNT. ב‑24 השעות האחרונות, STICNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.446536, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.264716.

ביצועים לטווח קצר, STICNT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Glif Staked ICNT (STICNT) מידע שוק

שווי שוק $ 421.45K$ 421.45K $ 421.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 421.45K$ 421.45K $ 421.45K אספקת מחזור 1.39M 1.39M 1.39M אספקה כוללת 1,388,343.826118261 1,388,343.826118261 1,388,343.826118261

