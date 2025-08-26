עוד על GLEEC

Gleec Coin סֵמֶל

Gleec Coin מחיר (GLEEC)

לא רשום

1 GLEEC ל USDמחיר חי:

$0.00554507
+6.80%1D
mexc
USD
Gleec Coin (GLEEC) טבלת מחירים חיה
Gleec Coin (GLEEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00336303
24 שעות נמוך
$ 0.0055632
גבוה 24 שעות

$ 0.00336303
$ 0.0055632
$ 12.48
$ 0
+5.30%

+6.87%

-2.78%

-2.78%

Gleec Coin (GLEEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00554522. במהלך 24 השעות האחרונות, GLEEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00336303 לבין שיא של $ 0.0055632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLEECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLEEC השתנה ב +5.30% במהלך השעה האחרונה, +6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gleec Coin (GLEEC) מידע שוק

$ 1.04M
--
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

186.76M
210,000,075.51456
שווי השוק הנוכחי של Gleec Coin הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLEEC הוא 186.76M, עם היצע כולל של 210000075.51456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.

Gleec Coin (GLEEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gleec Coinל USDהיה $ +0.00035623.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGleec Coin ל USDהיה . $ -0.0007313274.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGleec Coin ל USDהיה $ -0.0023711771.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gleec Coinל USDהיה $ +0.000324025618369556.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00035623+6.87%
30 ימים$ -0.0007313274-13.18%
60 ימים$ -0.0023711771-42.76%
90 ימים$ +0.000324025618369556+6.21%

מה זהGleec Coin (GLEEC)

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gleec Coin (GLEEC) משאב

האתר הרשמי

Gleec Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gleec Coin (GLEEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gleec Coin (GLEEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gleec Coin.

בדוק את Gleec Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

GLEEC למטבעות מקומיים

Gleec Coin (GLEEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gleec Coin (GLEEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLEEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gleec Coin (GLEEC)

כמה שווה Gleec Coin (GLEEC) היום?
החי GLEECהמחיר ב USD הוא 0.00554522 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLEEC ל USD?
המחיר הנוכחי של GLEEC ל USD הוא $ 0.00554522. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gleec Coin?
שווי השוק של GLEEC הוא $ 1.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLEEC?
ההיצע במחזור של GLEEC הוא 186.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLEEC?
‏‏GLEEC השיג מחיר שיא (ATH) של 12.48 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLEEC?
GLEEC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GLEEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLEEC הוא -- USD.
האם GLEEC יעלה השנה?
GLEEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLEEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.