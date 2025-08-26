Gleec Coin (GLEEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00336303 $ 0.00336303 $ 0.00336303 24 שעות נמוך $ 0.0055632 $ 0.0055632 $ 0.0055632 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00336303$ 0.00336303 $ 0.00336303 גבוה 24 שעות $ 0.0055632$ 0.0055632 $ 0.0055632 שיא כל הזמנים $ 12.48$ 12.48 $ 12.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.30% שינוי מחיר (1D) +6.87% שינוי מחיר (7D) -2.78% שינוי מחיר (7D) -2.78%

Gleec Coin (GLEEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00554522. במהלך 24 השעות האחרונות, GLEEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00336303 לבין שיא של $ 0.0055632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLEECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLEEC השתנה ב +5.30% במהלך השעה האחרונה, +6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gleec Coin (GLEEC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 186.76M 186.76M 186.76M אספקה כוללת 210,000,075.51456 210,000,075.51456 210,000,075.51456

שווי השוק הנוכחי של Gleec Coin הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLEEC הוא 186.76M, עם היצע כולל של 210000075.51456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.