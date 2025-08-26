Girls Smoking Cigs מחיר (GSC)
-6.70%
-2.74%
-2.74%
Girls Smoking Cigs (GSC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GSC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Girls Smoking Cigs הוא $ 18.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GSC הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834293.80583. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.77K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Girls Smoking Cigsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGirls Smoking Cigs ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGirls Smoking Cigs ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Girls Smoking Cigsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.70%
|30 ימים
|$ 0
|-15.03%
|60 ימים
|$ 0
|+25.21%
|90 ימים
|$ 0
|--
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
