Girl with a Pearl סֵמֶל

Girl with a Pearl מחיר (PEARL)

1 PEARL ל USDמחיר חי:

-8.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Girl with a Pearl (PEARL) טבלת מחירים חיה
Girl with a Pearl (PEARL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.23%

-8.29%

+5.14%

+5.14%

Girl with a Pearl (PEARL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004785. במהלך 24 השעות האחרונות, PEARL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004739 לבין שיא של $ 0.00005243, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEARLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00206932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEARL השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Girl with a Pearl (PEARL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Girl with a Pearl הוא $ 47.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEARL הוא 994.14M, עם היצע כולל של 994136316.747098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.57K.

Girl with a Pearl (PEARL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Girl with a Pearlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGirl with a Pearl ל USDהיה . $ -0.0000031089.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGirl with a Pearl ל USDהיה $ -0.0000050916.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Girl with a Pearlל USDהיה $ -0.00000449654036168084.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.29%
30 ימים$ -0.0000031089-6.49%
60 ימים$ -0.0000050916-10.64%
90 ימים$ -0.00000449654036168084-8.58%

מה זהGirl with a Pearl (PEARL)

Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Girl with a Pearl (PEARL) משאב

האתר הרשמי

Girl with a Pearlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Girl with a Pearl (PEARL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Girl with a Pearl (PEARL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Girl with a Pearl.

בדוק את Girl with a Pearl תחזית המחיר עכשיו‏!

PEARL למטבעות מקומיים

Girl with a Pearl (PEARL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Girl with a Pearl (PEARL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEARL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Girl with a Pearl (PEARL)

כמה שווה Girl with a Pearl (PEARL) היום?
החי PEARLהמחיר ב USD הוא 0.00004785 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEARL ל USD?
המחיר הנוכחי של PEARL ל USD הוא $ 0.00004785. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Girl with a Pearl?
שווי השוק של PEARL הוא $ 47.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEARL?
ההיצע במחזור של PEARL הוא 994.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEARL?
‏‏PEARL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00206932 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEARL?
PEARL ‏‏רשם מחירATL של 0.00002999 USD.
מהו נפח המסחר של PEARL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEARL הוא -- USD.
האם PEARL יעלה השנה?
PEARL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEARL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.