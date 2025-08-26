Girl with a Pearl (PEARL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004739 24 שעות נמוך $ 0.00005243 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00206932 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002999 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -8.29% שינוי מחיר (7D) +5.14%

Girl with a Pearl (PEARL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004785. במהלך 24 השעות האחרונות, PEARL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004739 לבין שיא של $ 0.00005243, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEARLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00206932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEARL השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Girl with a Pearl (PEARL) מידע שוק

שווי שוק $ 47.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.57K אספקת מחזור 994.14M אספקה כוללת 994,136,316.747098

שווי השוק הנוכחי של Girl with a Pearl הוא $ 47.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEARL הוא 994.14M, עם היצע כולל של 994136316.747098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.57K.