girl economy ai (GIRLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -6.18% שינוי מחיר (7D) +18.75% שינוי מחיר (7D) +18.75%

girl economy ai (GIRLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIRLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIRLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIRLE השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

girl economy ai (GIRLE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,099,895,212.090195 1,099,895,212.090195 1,099,895,212.090195

שווי השוק הנוכחי של girl economy ai הוא $ 25.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIRLE הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099895212.090195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.03K.