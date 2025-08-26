עוד על GIRLE

GIRLE מידע על מחיר

GIRLE אתר רשמי

GIRLE טוקניומיקה

GIRLE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

girl economy ai סֵמֶל

girl economy ai מחיר (GIRLE)

לא רשום

1 GIRLE ל USDמחיר חי:

--
----
-6.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
girl economy ai (GIRLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:31:01 (UTC+8)

girl economy ai (GIRLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-6.18%

+18.75%

+18.75%

girl economy ai (GIRLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIRLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIRLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIRLE השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

girl economy ai (GIRLE) מידע שוק

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

--
----

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,895,212.090195
1,099,895,212.090195 1,099,895,212.090195

שווי השוק הנוכחי של girl economy ai הוא $ 25.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIRLE הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099895212.090195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.03K.

girl economy ai (GIRLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של girl economy aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgirl economy ai ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgirl economy ai ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של girl economy aiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.18%
30 ימים$ 0+20.94%
60 ימים$ 0+24.55%
90 ימים$ 0--

מה זהgirl economy ai (GIRLE)

girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

girl economy ai (GIRLE) משאב

האתר הרשמי

girl economy aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה girl economy ai (GIRLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות girl economy ai (GIRLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור girl economy ai.

בדוק את girl economy ai תחזית המחיר עכשיו‏!

GIRLE למטבעות מקומיים

girl economy ai (GIRLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של girl economy ai (GIRLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GIRLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על girl economy ai (GIRLE)

כמה שווה girl economy ai (GIRLE) היום?
החי GIRLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GIRLE ל USD?
המחיר הנוכחי של GIRLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של girl economy ai?
שווי השוק של GIRLE הוא $ 25.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GIRLE?
ההיצע במחזור של GIRLE הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GIRLE?
‏‏GIRLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GIRLE?
GIRLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GIRLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GIRLE הוא -- USD.
האם GIRLE יעלה השנה?
GIRLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GIRLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:31:01 (UTC+8)

girl economy ai (GIRLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.