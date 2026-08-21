Ginnan The Cat מחיר היום

מחיר Ginnan The Cat (GINNAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GINNAN ל USD הוא $ 0 לכל GINNAN.

Ginnan The Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,158, עם היצע במחזור של 6.90T GINNAN. ב‑24 השעות האחרונות, GINNAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GINNAN נע ב -1.78% בשעה האחרונה ו +17.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ginnan The Cat (GINNAN) מידע שוק

שווי שוק $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K אספקת מחזור 6.90T 6.90T 6.90T אספקה כוללת 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

שווי השוק הנוכחי של Ginnan The Cat הוא $ 90.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINNAN הוא 6.90T, עם היצע כולל של 6899850626973.4. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.16K.