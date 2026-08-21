GINGY vs AI מחיר היום

מחיר GINGY vs AI (GINGY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GINGY ל USD הוא $ 0 לכל GINGY.

GINGY vs AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,172, עם היצע במחזור של 965.26M GINGY. ב‑24 השעות האחרונות, GINGY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GINGY נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -68.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GINGY vs AI (GINGY) מידע שוק

שווי שוק $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K אספקת מחזור 965.26M 965.26M 965.26M אספקה כוללת 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

שווי השוק הנוכחי של GINGY vs AI הוא $ 75.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINGY הוא 965.26M, עם היצע כולל של 965259240.659982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.17K.