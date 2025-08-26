GINGER GANG (GINGER) מידע על מחיר (USD)

GINGER GANG (GINGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GINGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GINGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00881812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GINGER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של GINGER GANG הוא $ 41.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINGER הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999724905.724766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.83K.