Ging Gong Kaew מחיר היום

מחיר Ging Gong Kaew (GGK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00014112, עם שינוי של 19.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GGK ל USD הוא $ 0.00014112 לכל GGK.

Ging Gong Kaew כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 145,932, עם היצע במחזור של 999.84M GGK. ב‑24 השעות האחרונות, GGK סחר בין $ 0.00010476 (נמוך) ל $ 0.00015071 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00224676, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004858.

ביצועים לטווח קצר, GGK נע ב -6.21% בשעה האחרונה ו +3.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ging Gong Kaew (GGK) מידע שוק

שווי שוק $ 145.93K$ 145.93K $ 145.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.93K$ 145.93K $ 145.93K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,838,040.187731 999,838,040.187731 999,838,040.187731

שווי השוק הנוכחי של Ging Gong Kaew הוא $ 145.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGK הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999838040.187731. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.93K.