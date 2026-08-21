Gimo Staked 0G מחיר היום

מחיר Gimo Staked 0G (ST0G) בזמן אמת היום הוא $ 0.221306, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ST0G ל USD הוא $ 0.221306 לכל ST0G.

Gimo Staked 0G כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,166,317, עם היצע במחזור של 14.31M ST0G. ב‑24 השעות האחרונות, ST0G סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.34, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.220286.

ביצועים לטווח קצר, ST0G נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29.

Gimo Staked 0G (ST0G) מידע שוק

שווי שוק $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M נפח (24 שעות) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M אספקת מחזור 14.31M 14.31M 14.31M אספקה כוללת 14,293,575.15574735 14,293,575.15574735 14,293,575.15574735

שווי השוק הנוכחי של Gimo Staked 0G הוא $ 3.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29. ההיצע במחזור של ST0G הוא 14.31M, עם היצע כולל של 14293575.15574735. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17M.