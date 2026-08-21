GIGATROLL מחיר היום

מחיר GIGATROLL ($GIGATROLL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $GIGATROLL ל USD הוא $ 0 לכל $GIGATROLL.

GIGATROLL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,377, עם היצע במחזור של 999.98M $GIGATROLL. ב‑24 השעות האחרונות, $GIGATROLL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $GIGATROLL נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +78.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GIGATROLL ($GIGATROLL) מידע שוק

שווי שוק $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,982,465.234945 999,982,465.234945 999,982,465.234945

שווי השוק הנוכחי של GIGATROLL הוא $ 90.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GIGATROLL הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999982465.234945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.38K.