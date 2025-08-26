GIGAICHAD ($GIGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00179465$ 0.00179465 $ 0.00179465 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.64% שינוי מחיר (7D) +8.64%

GIGAICHAD ($GIGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $GIGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GIGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00179465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GIGAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GIGAICHAD ($GIGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,729,161.579393 999,729,161.579393 999,729,161.579393

שווי השוק הנוכחי של GIGAICHAD הוא $ 71.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GIGAI הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999729161.579393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.95K.