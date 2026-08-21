GIGAGIRL מחיר היום

מחיר GIGAGIRL (GIGI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIGI ל USD הוא $ 0 לכל GIGI.

GIGAGIRL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,799, עם היצע במחזור של 997.00M GIGI. ב‑24 השעות האחרונות, GIGI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIGI נע ב -- בשעה האחרונה ו -8.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GIGAGIRL (GIGI) מידע שוק

שווי שוק $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K אספקת מחזור 997.00M 997.00M 997.00M אספקה כוללת 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

שווי השוק הנוכחי של GIGAGIRL הוא $ 30.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIGI הוא 997.00M, עם היצע כולל של 996996983.399784. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.80K.