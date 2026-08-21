GIGAFLY מחיר היום

מחיר GIGAFLY (GIGAFLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIGAFLY ל USD הוא $ 0 לכל GIGAFLY.

GIGAFLY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,548, עם היצע במחזור של 1.00B GIGAFLY. ב‑24 השעות האחרונות, GIGAFLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIGAFLY נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +52.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GIGAFLY (GIGAFLY) מידע שוק

שווי שוק $ 45.55K$ 45.55K $ 45.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.55K$ 45.55K $ 45.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GIGAFLY הוא $ 45.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIGAFLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.55K.