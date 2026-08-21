GigaChadGPT מחיר היום

מחיר GigaChadGPT ($GIGA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $GIGA ל USD הוא $ 0 לכל $GIGA.

GigaChadGPT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,753, עם היצע במחזור של 100.00M $GIGA. ב‑24 השעות האחרונות, $GIGA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03888909, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $GIGA נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.51.

GigaChadGPT ($GIGA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.75K$ 38.75K $ 38.75K נפח (24 שעות) $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.75K$ 38.75K $ 38.75K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GigaChadGPT הוא $ 38.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.51. ההיצע במחזור של $GIGA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.75K.