Gigabrain by virtuals (BRAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00540177 $ 0.00540177 $ 0.00540177 24 שעות נמוך $ 0.0075606 $ 0.0075606 $ 0.0075606 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00540177$ 0.00540177 $ 0.00540177 גבוה 24 שעות $ 0.0075606$ 0.0075606 $ 0.0075606 שיא כל הזמנים $ 0.01611427$ 0.01611427 $ 0.01611427 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00115011$ 0.00115011 $ 0.00115011 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.99% שינוי מחיר (1D) -21.81% שינוי מחיר (7D) -32.86% שינוי מחיר (7D) -32.86%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0054113. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00540177 לבין שיא של $ 0.0075606, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01611427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAIN השתנה ב -4.99% במהלך השעה האחרונה, -21.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gigabrain by virtuals הוא $ 5.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.40M.